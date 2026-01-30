Belluno, la mamma dell'11enne lasciato a piedi e al gelo dal bus: "Se ho sbagliato pago io"
"Tremava, aveva le labbra blu, tanti brividi di freddo e le mani rosse", racconta la donna a "Diario del Giorno"
© Da video
Continua a far discutere il caso del bambino di 11 anni che a San Vito di Cadore (Belluno) avrebbe percorso sei chilometri a piedi e al gelo per rientrare a casa dopo essere stato fatto scendere da un autobus di linea in quanto sprovvisto del biglietto corretto.
Nel corso della puntata in onda venerdì 30 gennaio su Retequattro, "Diario del Giorno" ha mostrato l'intervista rilasciata dalla madre dello studente. "Era molto freddo, tremava, aveva le labbra blu, tanti brividi di freddo e le mani rosse - esordisce la donna davanti alle telecamere della trasmissione-. Diceva che nell'ultimo tratto di strada aveva fatto fatica. Tra l'altro aveva lo zaino di scuola che è pesante e un secondo zaino con le cose del rientro e della ginnastica".
La mamma ha quindi proseguito raccontando di aver sporto querela e di aver contattato il servizio clienti dell'azienda dei trasporti. "Io capisco le regole, anche se questa del biglietto da 10 euro per bambini e studenti la trovo non giusta. Però c'è - ha dichiarato -. Avrò sbagliato io a non informarmi, dando per scontato che valessero i biglietti che mi avevano venduto a metà settembre con la garanzia che sarebbero stati regolari per tutto l'anno. Se ho sbagliato io pago con una multa, non il bambino che deve tornare a casa a piedi".
La donna ha infine precisato di aver ricevuto il supporto del servizio clienti, sostenendo che la società non abbia mai dato indicazioni agli autisti di lasciare i bambini a piedi.