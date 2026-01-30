Belluno, la mamma dell'11enne lasciato a piedi e al gelo dal bus: "Se ho sbagliato pago io"

Continua a far discutere il caso del bambino di 11 anni che a San Vito di Cadore (Belluno) avrebbe percorso sei chilometri a piedi e al gelo per rientrare a casa dopo essere stato fatto scendere da un autobus di linea in quanto sprovvisto del biglietto corretto.



Nel corso della puntata in onda venerdì 30 gennaio su Retequattro, "Diario del Giorno" ha mostrato l'intervista rilasciata dalla madre dello studente. "Era molto freddo, tremava, aveva le labbra blu, tanti brividi di freddo e le mani rosse - esordisce la donna davanti alle telecamere della trasmissione-. Diceva che nell'ultimo tratto di strada aveva fatto fatica. Tra l'altro aveva lo zaino di scuola che è pesante e un secondo zaino con le cose del rientro e della ginnastica".