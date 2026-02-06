Milano-Cortina 2026, Ghali legge Rodari: "Ci sono cose da non fare mai, per esempio, la guerra"
Il cantante ha letto la poesia in italiano, inglese e francese ma avrebbe voluto leggerla anche in arabo
© Afp
Durante la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici il rapper Ghali ha scelto di portare un messaggio di pace, nel segno del concetto della tregua olimpica. Il cantante ha recitato la poesia Promemoria di Gianni Rodari. Lo ha fatto in italiano, inglese e francese, in modo tale da poter arrivare a quante più persone possibili. Il cantante aveva polemizzato con l'organizzazione nei giorni scorsi perché avrebbe voluto recitare la poesia anche in arabo.
Di seguito il testo della poesia:
Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare
preparare la tavola,
a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per non sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno né di notte
né per mare né per terra
per esempio, la guerra.