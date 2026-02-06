Milano-Cortina 2026, Ghali legge Rodari: "Ci sono cose da non fare mai, per esempio, la guerra"

Durante la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici il rapper Ghali ha scelto di portare un messaggio di pace, nel segno del concetto della tregua olimpica. Il cantante ha recitato la poesia Promemoria di Gianni Rodari. Lo ha fatto in italiano, inglese e francese, in modo tale da poter arrivare a quante più persone possibili. Il cantante aveva polemizzato con l'organizzazione nei giorni scorsi perché avrebbe voluto recitare la poesia anche in arabo.