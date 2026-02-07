Milano, in piazza contro le Olimpiadi: oltre 3000 manifestanti

Alcuni manifestanti hanno esploso fuochi d'artificio e fumogeni dal cavalcavia dell'ex Scalo di Porta Romana, in direzione del Villaggio Olimpico. L'azione è stata accompagnata dall'esposizione, da parte di partecipanti con il volto coperto da passamontagna fucsia, di due striscioni calati dal cavalcavia con le scritte "Binary is for trains" e "Go trans athletes", per protestare contro l'esclusione di atleti transgender dalle competizioni olimpiche. Poco distante, è stato aperto uno striscione con un riferimento all'inchiesta sull'urbanistica: i due episodi si sono svolti senza incidenti.