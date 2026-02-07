Milano, in piazza contro le Olimpiadi: oltre 3000 manifestanti
L'inizio a Porta Romana, in testa uno striscione firmato Cio, Comitato Insostenibili Olimpiadi: "Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne"
È partito da Porta Romana il corteo promosso dal Comitato Insostenibili Olimpiadi contro i Giochi di Milano Cortina. Al momento, i partecipanti sono oltre tremila, ma il numero è destinato ad aumentare. In testa al corteo uno striscione firmato Cio - Comitato Insostenibili Olimpiadi: "Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne". La manifestazione si sta muovendo lungo Corso Lodi.
Prima di iniziare, i manifestanti hanno eseguito un flash mob, cantando e sollevando gli alberi di cartone, simbolo degli abbattimenti avvenuti per la realizzazione della pista da Bob a Cortina: "Un inno per protestare contro lo scempio che c'è stato di larici abbattuti per costruire la pista di bob di Cortina. Un lariceto di 200 anni, più di 500 larici che noi abbiamo riportato simbolicamente in vita", ha spiegato un'attivista.
Alcuni manifestanti hanno esploso fuochi d'artificio e fumogeni dal cavalcavia dell'ex Scalo di Porta Romana, in direzione del Villaggio Olimpico. L'azione è stata accompagnata dall'esposizione, da parte di partecipanti con il volto coperto da passamontagna fucsia, di due striscioni calati dal cavalcavia con le scritte "Binary is for trains" e "Go trans athletes", per protestare contro l'esclusione di atleti transgender dalle competizioni olimpiche. Poco distante, è stato aperto uno striscione con un riferimento all'inchiesta sull'urbanistica: i due episodi si sono svolti senza incidenti.
Uno striscione con la scritta "Ice out of Milan" è stato esposto da alcuni manifestanti su un edificio in via Benaco, poco lontano dal Villaggio Olimpico. Durante il corteo, attivisti del centro sociale "Cantiere" si sono arrampicati su un'impalcatura di un edificio e, giunti alla sommità, hanno calato lo striscione. L'azione si inserisce nelle contestazioni contro la presenza dell'Immigration and Customs Enforcement statunitense nell'ambito dei dispositivi di sicurezza legati all'evento olimpico. Slogan anche contro la presenza di Israele ai Giochi: "La partecipazione di Israele alle Olimpiadi significa che il sistema non funziona", si scandisce dal megafono che accompagna la manifestazione.