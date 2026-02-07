Giovanni Franzoni, 10 curiosità sul nuovo re bresciano della velocità
Il legame con il gemello Alessandro, l'amicizia con Matteo Franzoso, fino allo storico argento in discesa vinto a Cortina
© Ansa
Il legame indissolubile con Matteo Franzoso
Profondissimo il legame tra Giovanni Franzoni e Matteo Franzoso, suo compagno di squadra e carissimo amico, tragicamente scomparso. Per Giovanni, Matteo era un "fratello di pista": continua a sciare portando il suo ricordo come motivazione costante in ogni gara.
Il gemello Alessandro
Giovanni ha un fratello gemello, Alessandro, con il quale ha mosso i primi passi sugli sci. Sebbene Alessandro abbia poi intrapreso strade diverse, il loro legame è strettissimo e la competizione fraterna dell'infanzia è stata la scintilla iniziale per il talento di Giovanni.
Bresciano doc (ma "del lago")
È originario di Manerba del Garda. È raro vedere un campione di sci alpino crescere in una località lacustre dal clima mite, ma Giovanni ha dimostrato che la determinazione conta più dell'altitudine del luogo di nascita.
Il "predestinato" della polivalenza
Sin dalle categorie giovanili è stato considerato un talento purissimo per la sua capacità di eccellere in più discipline. È uno dei pochi atleti moderni in grado di essere competitivo sia nelle prove tecniche (Gigante) che in quelle veloci (Super-G e Discesa).
Re della Coppa Europa 2022
Nel 2022 ha vinto la classifica generale del circuito continentale. Questa vittoria gli ha garantito il posto fisso in Coppa del Mondo, consacrandolo come il miglior giovane talento europeo di quella stagione.
Determinazione d'acciaio
Ha superato un gravissimo infortunio ai tendini della coscia subito a Wengen nel 2023. La sua capacità di tornare ai vertici dopo un incidente che avrebbe potuto compromettere la carriera testimonia una forza mentale fuori dal comune.
Ambasciatore del Lago di Garda
Quando non è sulla neve, Giovanni promuove spesso il suo territorio. È un grande appassionato di mountain bike, sport che pratica intensamente sulle colline bresciane per mantenere la condizione fisica durante l'estate.
Il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle
Fa parte della Guardia di Finanza. Il supporto delle Fiamme Gialle è stato fondamentale per la sua crescita professionale, permettendogli di concentrarsi esclusivamente sulla preparazione atletica e tecnica.
Metodo e riservatezza
Giovanni è descritto da tutti come un ragazzo estremamente metodico, serio e poco incline al clamore mediatico fine a se stesso. Preferisce far parlare i risultati e il cronometro.
L'argento olimpico in discesa
Giovanni ha scritto una pagina storica della sua carriera conquistando una clamorosa medaglia olimpica d'argento in discesa libera. Un risultato che conferma definitivamente la sua esplosione tra i grandi della velocità e lo proietta come l'uomo da battere in vista dei prossimi appuntamenti.