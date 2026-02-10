Milano-Cortina 2026, tutti pazzi per il curling: 10 curiosità che (forse) non conoscevi sul "gioco ruggente"

Quali sono le origini del curling?

Il curling è nato in Scozia nel XVI secolo. Le prime testimonianze scritte risalgono al 1540, quando si giocava sui laghi ghiacciati. La pietra da curling più antica con data incisa risale al 1511 ed è stata trovata vicino a Stirling. Si trova oggi in un museo scozzese ed è più vecchia di molti sport moderni che consideriamo tradizionali. Il curling è diventato sport olimpico solo nel 1998.



Da quale isola arrivano le stone?

Quasi tutte le pietre olimpiche e professionistiche sono fatte con un granito rarissimo estratto solo dall'isola disabitata di Ailsa Craig, in Scozia. Si tratta di una cava minuscola, e c'è il rischio reale che il materiale buono finisca nei prossimi decenni. Esistono due tipi di granito: l'Ailsa Craig Common Green e il Blue Hone, entrambi impermeabili e resistenti agli urti. Una singola pietra può costare tra i 1000 e i 2000 euro, e anche di più per set completi. Ogni pietra pesa tra i 17,24 e i 19,96 kg.



Chi è Pizza Paul e perché è una leggenda?

Nel 1980 un curler canadese ribelle di nome Paul Gowsell, soprannominato "Pizza Paul", ordinò due pizze giganti durante una partita importante, se le fece portare sul ghiaccio e le mangiò con la squadra mentre gli avversari tiravano. Diventò leggenda per lo stile punk-rock del curling, in uno sport tradizionalmente associato a compostezza e fair play.