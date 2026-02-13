Milano-Cortina 2026, guida alle Case Olimpiche: dove sono e perché vederle
Le Noc Houses aprono le porte ai fan: eventi, feste, dirette delle gare e cultura del Paese. Ecco come accedervi
Le Noc Houses a Milano
Oltre a vedere da vicino le tante gare di Milano-Cortina 2026, un modo perfetto per immergersi nello spirito dei Giochi invernali è quello di visitare le Case Olimpiche, anche dette Noc Houses. Si tratta degli spazi ufficiali dei Comitati Olimpici nazionali dove tifosi, atleti e visitatori si incontrano per vivere l’atmosfera olimpica tra dirette, eventi e feste. Sono luoghi aperti, spesso gratuiti o accessibili con prenotazione, in cui scoprire la cultura sportiva dei vari Paesi e festeggiare medaglie e protagonisti. Visitarle significa vivere Milano-Cortina 2026 anche fuori dalle piste e dagli impianti. Ecco dove sono le Noc Houses a Milano, cosa vedere e come accedervi.
Casa Italia
Il punto di partenza è la nostra Noc House, il riferimento del Team Italia durante i Giochi e uno dei principali spazi istituzionali dell’Olimpiade. A Milano si trova in viale Alemagna 6, all'interno della Triennale e resta attiva per tutta la durata dell’evento. Ospita incontri, mostre, momenti celebrativi e attività legate alla promozione del Paese e dello sport italiano. Il percorso espositivo, dal tema Musa in omaggio al ruolo ispiratore che l'Italia ha sul mondo, si articola in nove sezioni, ciascuna dedicata a una musa ispiratrice di una disciplina olimpica e rappresentata da un oggetto iconico delle Olimpiadi. La gastronomia ha un ruolo centrale, con eventi culinari curati da chef italiani coordinati da Davide Oldani. L’accesso è gratuito con prenotazione, mentre per visitare altre mostre presenti in Triennale, sempre a tema Olimpiadi, è necessario il biglietto.
Belgium Pub
Il quartier generale dei tifosi belgi è il Pils Pub in via Agostino Bertani 2. Fino al 22 febbraio propone dirette delle gare, serate con dj e appuntamenti tematici dedicati al Team Belgium. L’ingresso è gratuito e l’ambiente è quello tipico di un pub: birre belghe, musica e incontri tra appassionati. Aperto dalle 11 alle 2 di notte.
Casa Brasil
Allestita alla Casa degli Artisti in Corso Garibaldi 89/A, è uno spazio culturale oltre che sportivo. Qui si possono seguire le gare degli atleti brasiliani e partecipare a eventi tra musica, danza, capoeira e incontri. L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria. Aperta fino al 21 febbraio, dal martedì alla domenica.
China House
Si trova a Villa Clerici, in via Giovanni Terruggia 8-14. È pensata come una vetrina della cultura sportiva e tradizionale cinese, con eventi, esposizioni e momenti di celebrazione degli atleti. L’accesso avviene generalmente tramite registrazione o invito, con programmi e orari variabili durante i Giochi.
Korea House
Ospitata a Villa Necchi Campiglio, via Mozart 14, propone attività culturali e incontri legati al Team Corea, oltre alle dirette delle competizioni. L’esperienza è pensata come un viaggio nella cultura del Paese tra sport, intrattenimento e networking. In molti casi è richiesta la registrazione anticipata.
Team NL House
La casa dei Paesi Bassi è al Superstudio Più, in via Tortona 27. È una delle più celebri hospitality olimpiche: durante il giorno è un ambiente pensato per famiglie, con la possibilità di assaggiare specialità gastronomiche olandesi, mentre la sera si trasforma grazie a concerti, dj set e feste. L’accesso è a pagamento con biglietto e prenotazione (34,5€ adulti e 22,5€ bambini); apertura fino al 20 febbraio circa, soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata.
Czech House
Situata al Ristorante del Barrio, in via Serio 14, è il punto d’incontro per tifosi e delegazione della Repubblica Ceca. Qui si seguono le gare, si festeggiano i risultati e si scoprono tradizioni e gastronomia del Paese. L’ingresso può prevedere registrazione o disponibilità limitata a seconda degli eventi. La Czech House offre una serie di attività comprese quelle con gli atleti cechi, a giochi, quiz, contest e interviste dal vivo.
Casa Slovacca
Si trova nella Galleria Meravigli, via Gaetano Negri 6. È uno spazio pensato per promuovere sport e cultura slovacca attraverso incontri, eventi e momenti di festa. L’accesso varia in base alla programmazione: alcune attività sono libere, altre richiedono prenotazione.
House of Switzerland
Allestita al Centro Svizzero, in via Palestro 2, ospita appuntamenti dedicati alla squadra elvetica e alla promozione del Paese. Tra dirette, incontri e networking, rappresenta un punto di ritrovo per tifosi e addetti ai lavori. Accesso gratuito, ma regolato dalle registrazioni.
Sweden Arena
La casa svedese è ospitata nello spazio Il Treno Sala Liberty, via San Gregorio 46. Offre momenti di intrattenimento, dirette delle competizioni e celebrazioni degli atleti, oltre alla possibilità di incontrare ex olimpionici svedesi presenti a Milano. Immancabili cibo, come le famose polpette, e bevande per immergersi al meglio nella cultura svedese. Ingresso a pagamento in alcune date indicate sul sito ufficiale, con la possibilità di acquistare biglietti al prezzo di 15 euro.