Milano-Cortina 2026, guida alle Case Olimpiche: dove sono e perché vederle

Il punto di partenza è la nostra Noc House, il riferimento del Team Italia durante i Giochi e uno dei principali spazi istituzionali dell’Olimpiade. A Milano si trova in viale Alemagna 6, all'interno della Triennale e resta attiva per tutta la durata dell’evento. Ospita incontri, mostre, momenti celebrativi e attività legate alla promozione del Paese e dello sport italiano. Il percorso espositivo, dal tema Musa in omaggio al ruolo ispiratore che l'Italia ha sul mondo, si articola in nove sezioni, ciascuna dedicata a una musa ispiratrice di una disciplina olimpica e rappresentata da un oggetto iconico delle Olimpiadi. La gastronomia ha un ruolo centrale, con eventi culinari curati da chef italiani coordinati da Davide Oldani. L’accesso è gratuito con prenotazione, mentre per visitare altre mostre presenti in Triennale, sempre a tema Olimpiadi, è necessario il biglietto.