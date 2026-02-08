Tra palcoscenico olimpico e gaffe virale: così Matilda De Angelis diventa un caso

Chi è Matilda De Angelis - Non è un volto occasionale né una comparsa di lusso. Nata a Bologna nel 1995, si è affermata in pochi anni come una delle interpreti più versatili della sua generazione. Dal debutto cinematografico che l’ha imposta all’attenzione del pubblico, ha costruito una carriera che attraversa cinema d’autore e mainstream, televisione internazionale e teatro, lavorando con registi italiani e stranieri e portando sullo schermo personaggi complessi, spesso irregolari, mai decorativi. Attrice ma anche musicista, capace di cantare e di stare in scena con naturalezza, De Angelis incarna un’idea di talento contemporaneo che sfugge alle etichette e non ha bisogno di sovrastrutture per essere riconosciuto. Alla fine, la scena olimpica resta. E resta anche l’errore. Ma mentre la gaffe si consuma in fretta, la presenza di De Angelis rimane come segnale di un’Italia che c’è, anche quando non viene subito riconosciuta. Forse il vero scivolone non è averla confusa con Mariah Carey. È aver pensato, anche solo per un attimo, che per essere all’altezza di un palco mondiale dovesse per forza essere qualcun’altra.