Latitante da 16 anni va a tifare hockey alle Olimpiadi di Milano-Cortina: arrestato
L'uomo è stato accompagnato al carcere di San Vittore: deve scontare 11 mesi e 7 giorni
© Ansa
La passione per lo sport, in particolare per l'hockey, è stata "fatale" a un uomo di nazionalità slovacca, arrivato a Milano per seguire le Olimpiadi invernali 2026. Il tifoso, 44 anni, era ricercato da 16 anni, colpito da un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010 per furti in esercizi commerciali. Individuato dai carabinieri nel capoluogo lombardo, è stato arrestato e accompagnato al carcere di San Vittore.
Prima l'allarme, poi l'intervento dei carabinieri
Il latitante slovacco è stato bloccato, come detto, a Milano dove era giunto per tifare la sua nazionale di hockey su ghiaccio impegnata nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I carabinieri lo hanno rintracciato dopo un alert pervenuto da una struttura ricettiva in zona Baggio, quartiere del capoluogo lombardo. A carico dell'uomo c'era un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010 per furti in esercizi commerciali.
Arrestato e portato in carcere
L'uomo è stato individuato dai carabinieri e arrestato. Portato in carcere a San Vittore, deve scontare 11 mesi e 7 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio.