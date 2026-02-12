Latitante da 16 anni va a tifare hockey alle Olimpiadi di Milano-Cortina: arrestato

La passione per lo sport, in particolare per l'hockey, è stata "fatale" a un uomo di nazionalità slovacca, arrivato a Milano per seguire le Olimpiadi invernali 2026. Il tifoso, 44 anni, era ricercato da 16 anni, colpito da un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010 per furti in esercizi commerciali. Individuato dai carabinieri nel capoluogo lombardo, è stato arrestato e accompagnato al carcere di San Vittore.