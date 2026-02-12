"A Freddo - Quello che la diretta non dice", il podcast quotidiano che racconta Milano-Cortina 2026

Quando sono nate le Olimpiadi invernali? Come funziona la macchina organizzativa di un evento così gigantesco? Perché una piccola isola della Scozia è fondamentale per il curling? È vero che i finlandesi hanno rivoluzionato il salto con gli sci? Domande che raramente trovano spazio nei tabellini, ma che raccontano l'anima profonda dei Giochi. Il titolo, condotto dallo speaker e autore Federico Rago, richiama la neve - simbolo delle discipline invernali - ma anche uno sguardo lucido, distaccato dalla cronaca immediata. "A freddo" è ciò che resta quando si spengono le telecamere.