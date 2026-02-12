fuori dalla retorica delle medaglie

"A Freddo - Quello che la diretta non dice", il podcast quotidiano che racconta Milano-Cortina 2026

Un viaggio nel lato più umano, culturale e sorprendente dell'Olimpiade, dove la competizione lascia spazio alla memoria e all'identità

12 Feb 2026 - 10:35
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Non tutto ciò che conta alle Olimpiadi finisce sul podio. E non tutte le storie passano dalla diretta televisiva. "A Freddo - Quello che la diretta non dice", propone un racconto breve e quotidiano, prodotto da Dr Podcast: circa cinque minuti al giorno, dal lunedì al venerdì, tra curiosità e retroscena legati ai Giochi, disponibili su Spotify, YouTube e su tutte le principali piattaforme di ascolto.

Cinque minuti al giorno per cambiare prospettiva

 Il podcast quotidiano ribalta il punto di vista su Milano-Cortina 2026, scegliendo di raccontare i Giochi Invernali da un'angolazione diversa: quella dei retroscena, degli aneddoti, dei luoghi e dei personaggi che restano fuori dal racconto ufficiale. Un viaggio nel lato più umano, culturale e sorprendente dell'Olimpiade, là dove la competizione lascia spazio alla memoria, all’identità e alle storie che non si misurano in centesimi di secondo. Lo sport diventa una lente attraverso cui parlare di storia, società, territorio e immaginario collettivo. Non solo risultati, ma persone. Non solo medaglie, ma percorsi. Non solo gare, ma tutto ciò che ruota attorno a esse.

Leggi anche

"Verbania non esiste", il podcast che racconta l'anima nascosta del Lago Maggiore

Quando sono nate le Olimpiadi invernali? Come funziona la macchina organizzativa di un evento così gigantesco? Perché una piccola isola della Scozia è fondamentale per il curling? È vero che i finlandesi hanno rivoluzionato il salto con gli sci? Domande che raramente trovano spazio nei tabellini, ma che raccontano l'anima profonda dei Giochi. Il titolo, condotto dallo speaker e autore Federico Rago, richiama la neve - simbolo delle discipline invernali - ma anche uno sguardo lucido, distaccato dalla cronaca immediata. "A freddo" è ciò che resta quando si spengono le telecamere.

Le storie prima dei risultati

 Nelle prime puntate c'è la Giamaica del bob, passata da favola cinematografica a potenza emergente del ghiaccio dopo 34 anni di determinazione, in una storia iniziata nel 1988 a Calgary. C'è Cortina 1956, quando la televisione entra per la prima volta nelle case degli italiani: 11 telecamere, 50 ore di trasmissione, tecnici isolati per giorni sulle vette per non perdere il segnale. È lì che nasce lo sport come spettacolo globale.

C'è Lake Placid 1980, con l'incredibile vittoria di un gruppo di studenti universitari americani contro la macchina perfetta dell'URSS: una partita di hockey che diventa simbolo e metafora della fine della Guerra Fredda. E poi le 16 discipline olimpiche, dallo sci alpino alle specialità meno conosciute, raccontate come mondi culturali fatti di linguaggi, riti, paure, gesti tecnici e identità. Discipline che chiedono dedizione assoluta, spesso ad atleti non professionisti uniti dal sogno di calcare il palcoscenico olimpico.

I numeri, da un'altra angolazione

 Milano-Cortina 2026 non è solo un evento sportivo: è un territorio grande quasi quanto il Belgio, oltre 22.000 km² tra metropoli e Dolomiti. I numeri parlano chiaro: 2.900 atleti da oltre 90 Paesi (1.800 uomini e 1.100 donne), 116 eventi da medaglia in 16 discipline, il debutto dello scialpinismo e la partecipazione femminile più alta di sempre, vicina al 47%.

Un progetto che muove 5,3 miliardi di euro, mette in vendita oltre 1,4 milioni di biglietti - il 70% già venduto - e genera un impatto occupazionale stimato in 36mila posti di lavoro. Ma, aldilà delle cifre, rappresenta una sfida organizzativa e culturale senza precedenti per l’Italia degli ultimi vent'anni. Un tema centrale nel racconto quotidiano del podcast.

Leggi anche

"Aria a regola d’arte", al via la seconda stagione del podcast di Tecnosystemi

I luoghi come protagonisti

 Il viaggio attraversa le otto località olimpiche: Milano e Cortina, la Valtellina con Bormio e Livigno, la Val di Fiemme con Predazzo e Tesero, la Valle di Anterselva e Verona, che ospiterà la cerimonia di chiusura. Non semplici scenari sportivi, ma territori carichi di storia, identità e paesaggio. Luoghi che diventano personaggi, custodi di tradizioni e trasformazioni. "A Freddo - Quello che la diretta non dice" è il racconto quotidiano dell'Olimpiade che non passa in TV. Un appuntamento per chi ama lo sport, ma soprattutto le storie che lo rendono memorabile.

Per ascoltare la serie podcast, CLICCA QUI.

dr podcast

Sullo stesso tema