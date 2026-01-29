"Aria a regola d’arte", al via la seconda stagione del podcast di Tecnosystemi
Nove nuovi episodi danno voce alle persone dell'azienda di Vittorio Veneto: un racconto corale su lavoro, impresa e valore umano
© Ufficio stampa
Dopo il successo della prima stagione, torna "Aria a regola d'arte", il podcast di Tecnosystemi, realizzato da Dr Podcast, che racconta l'identità dell'azienda attraverso le sue persone. La seconda stagione è ora online con nove nuovi episodi, pubblicati con cadenza settimanale, disponibili sulle principali piattaforme audio e in anteprima sul canale YouTube dell'azienda. La serie accompagna gli ascoltatori ancora più a fondo nella realtà di Tecnosystemi, azienda di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, attiva da oltre trent'anni nel settore HVAC, e lo fa cambiando prospettiva: questa volta non parlano i vertici, ma chi l'azienda la vive ogni giorno.
Le persone al centro del racconto
Se la prima stagione era dedicata alla visione imprenditoriale della leadership, la seconda mette al centro le voci interne, restituendo un ritratto autentico del lavoro quotidiano. Ne emerge un racconto corale fatto di esperienze, competenze e scelte che contribuiscono a costruire, nel tempo, l’identità dell’impresa. I nove episodi danno forma a uno spazio di riflessione sul significato del lavoro oggi, sul modo di fare impresa e sul valore umano come elemento fondante della crescita aziendale.
Lavorare bene significa stare bene
Un filo conduttore attraversa l'intera stagione: la qualità del lavoro è strettamente legata al benessere delle persone. Dalle relazioni professionali alla responsabilità condivisa, dalla collaborazione tra i reparti all’attenzione per quei dettagli invisibili che fanno funzionare i processi, ogni episodio mostra come il successo sia sempre il risultato di un lavoro collettivo.
Un'impresa che cresce con chi la vive
Dalle storie emerge l'immagine di un’azienda in cui ordine, metodo e precisione convivono con apertura, curiosità e libertà di scelta. Un luogo in cui la crescita individuale è parte integrante di quella aziendale e dove ogni ruolo contribuisce a un progetto condiviso.
Le voci della seconda stagione
I protagonisti dei nove episodi sono:
Carlo Grisot, Vicedirettore Commerciale – Lavorare bene, respirare meglio
Fabrizio De Nardo, Procurement Manager – Precisione invisibile
Christian De Mar, Direzione Operation – Il prodotto è una squadra
Jessica Boem, Responsabile Marketing – Accogliere è un valore tecnico
Manuela Spadotto, Sustainability Manager – Ripensare il mondo
Ketty Mazzer, HR Manager – Formarsi per costruire
Axel Valente, Responsabile Customer Care – Il tempo dentro il prodotto
Monica Zangrando, CFO – Ordine come linguaggio tecnico
Federica Rigoni, membro del CDA e nuova generazione Tecnosystemi – Un’identità che evolve
Ognuno racconta Tecnosystemi da una prospettiva diversa ma complementare, offrendo uno sguardo articolato su ambiente di lavoro, organizzazione, sostenibilità e visione futura.
Un podcast nato dall'ascolto
"Questo podcast è nato come un esercizio di ascolto prima ancora che di comunicazione - spiega Anna Munari, Amministratrice Delegata di Tecnosystemi - Volevamo creare uno spazio in cui le persone potessero raccontare il proprio lavoro con autenticità. Per noi l'impresa non è fatta solo di risultati, ma di scelte quotidiane, responsabilità condivise e relazioni che costruiscono fiducia nel tempo".