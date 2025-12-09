Logo Tgcom24
"Turning Time", il nuovo podcast racconta come imparare ad abitare il proprio tempo

La nuova serie podcast in nove episodi prodotta da Dr Podcast per Prolon dà voce a personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della salute  

09 Dic 2025 - 17:04
© Ufficio stampa

Un viaggio autentico tra scelte di vita, consapevolezze e piccoli gesti quotidiani che mostrano come il benessere sia un percorso personale, non una formula universale. In un momento storico in cui la longevità e il benessere diventano priorità culturali prima ancora che mercati in crescita, la richiesta del pubblico è chiara: si supera la retorica delle ricette perfette e delle performance irrealistiche e cresce il desiderio di un approccio realistico al wellness, fatto di gesti quotidiani, fragilità accettate e percorsi personali. È qui che nasce "Turning Time", la nuova serie podcast in nove episodi firmata dall'audio factory Dr Podcast per Prolon by L-Nutra.

Non un manuale di istruzioni sul vivere bene, ma uno spazio di racconto e ascolto in cui voci e storie diverse mostrano modi possibili di abitare il proprio tempo in modo più consapevole. A fare da guida è la giornalista e conduttrice Francesca Brienza, autrice del progetto: "Il tempo non è solo qualcosa che passa, ma qualcosa che possiamo scegliere di abitare. Questo podcast è uno spazio in cui fermarsi, ascoltare, ispirarsi e ritrovare il proprio ritmo. Ho imparato che i momenti di svolta non vanno temuti: spesso sono il punto da cui ripartiamo davvero".

Un mosaico di benessere: nove storie, nove modi di vivere il tempo Ogni puntata esplora una dimensione diversa del tempo: il tempo che cura, quello che cambia la vita, quello che si ferma per lasciarci respirare. Il racconto è corale e attraversa discipline, esperienze e sensibilità, componendo una visione ricca e contemporanea del benessere. Tra i protagonisti: Cristiana Dell’Anna, che ritrova equilibrio tra radici, natura e creatività; Daniele Puzzilli, dentista, che porta la salute nel territorio della consapevolezza del corpo; Stefano Sorrentino, ex portiere, che racconta disciplina e serenità nel cambiamento; Chantal Sciuto, dermatologa, per cui bellezza e cura sono un gesto unico; Eleonora Pedron, che parla della salute mentale come rinascita; Giorgio Meneschincheri, medico, che unisce sport, socialità e prevenzione; Federica Ambrosini, flower designer, che trova benessere nei riti quotidiani e Monica Calcagni, ginecologa, che porta una visione concreta ed empatica della salute femminile.

Il percorso si completa con la visione di Andrea Ghirardi, CEO di L-Nutra, per il quale la longevità diventa missione personale e scientifica: "Per noi di Prolon, la longevità non è solo una questione scientifica: è una scelta quotidiana. Questo podcast nasce per ispirare tutti a vivere il proprio tempo con più consapevolezza, cura e intenzione".

Un invito a rallentare "Turning Time" mostra che vivere bene non è un traguardo straordinario, ma una serie di scelte quotidiane: un modo nuovo di guardare al tempo, non come qualcosa da inseguire, ma come uno spazio da abitare. La serie è disponibile anche in video e può essere seguita su tutte le principali piattaforme di podcast.

Per ascoltare le puntate, CLICCA QUI.

