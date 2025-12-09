"Turning Time", il nuovo podcast racconta come imparare ad abitare il proprio tempo

Un mosaico di benessere: nove storie, nove modi di vivere il tempo Ogni puntata esplora una dimensione diversa del tempo: il tempo che cura, quello che cambia la vita, quello che si ferma per lasciarci respirare. Il racconto è corale e attraversa discipline, esperienze e sensibilità, componendo una visione ricca e contemporanea del benessere. Tra i protagonisti: Cristiana Dell’Anna, che ritrova equilibrio tra radici, natura e creatività; Daniele Puzzilli, dentista, che porta la salute nel territorio della consapevolezza del corpo; Stefano Sorrentino, ex portiere, che racconta disciplina e serenità nel cambiamento; Chantal Sciuto, dermatologa, per cui bellezza e cura sono un gesto unico; Eleonora Pedron, che parla della salute mentale come rinascita; Giorgio Meneschincheri, medico, che unisce sport, socialità e prevenzione; Federica Ambrosini, flower designer, che trova benessere nei riti quotidiani e Monica Calcagni, ginecologa, che porta una visione concreta ed empatica della salute femminile.