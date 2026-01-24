"Verbania non esiste", il podcast che racconta l'anima nascosta del Lago Maggiore

Verbania non esiste. O meglio: esiste proprio perché non si lascia rinchiudere in una sola definizione. È da questa provocazione che nasce "Verbania non esiste - Un podcast sparso", la nuova serie audio e video on air, promossa dal Comune di Verbania e realizzata da Dr Podcast, disponibile tutte le principali piattaforme. Un racconto corale che prova a restituire l'identità profonda di una città policentrica, fatta di acqua, giardini, voci e paesaggi, dove il Lago Maggiore non è solo sfondo ma protagonista. L'obiettivo è chiaro: rinnovare l'immaginario turistico locale e offrire uno sguardo contemporaneo, immersivo e narrativo sul territorio.