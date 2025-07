Vincere (anche senza trofei): parte la serie podcast “Brocchi si nasce, campioni si diventa”

Qual è il senso di essere campioni oggi? Perché inseguire modelli irraggiungibili come Cristiano Ronaldo, dimenticando che la realtà è fatta di sacrifici, errori e passione quotidiana? Da queste domande prende vita il nuovo podcast “Brocchi si nasce, campioni si diventa”, prodotto da Dr Podcast e condotto da Cristian Brocchi, ex calciatore del Milan, allenatore e oggi voce autorevole del calcio formativo italiano. La serie, disponibile gratuitamente su tutte le principali piattaforme audio, è composta da 9 episodi e si rivolge a genitori, educatori, dirigenti sportivi e ragazzi, per raccontare il calcio giovanile e dilettantistico in modo coinvolgente. "In Italia non mancano i talenti, e i ragazzi sono ancora capaci di diventare grandi campioni - dichiara Brocchi - Quello che metto in discussione è il loro percorso di crescita".