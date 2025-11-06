"Lo Sapevi che?", il nuovo podcast che trasforma la curiosità in stupore

Prodotto da Dr Podcast e narrato dal content creator Alessandro Carrozzo, in arte Mingus, il podcast porta gli ascoltatori in un viaggio tra scienza, cultura, storia e meraviglia
Viviamo circondati da storie incredibili, ma troppo spesso le lasciamo scorrere senza accorgercene. "Lo Sapevi che?", il nuovo podcast firmato Dr Podcast, nasce proprio per riscoprire quella capacità di stupirsi che la quotidianità tende a soffocare. Scritto e narrato da Alessandro Carrozzo, fotografo e content creator noto online come Mingus, il progetto invita gli ascoltatori a concedersi una pausa di meraviglia. Con un tono leggero, vivace e sempre curioso, il podcast si compone di dieci episodi da cinque minuti ciascuno, che spaziano tra scienza, cultura, storia e aneddoti sorprendenti, offrendo uno sguardo inedito sulle cose che pensiamo di conoscere. Disponibile su Spotify, YouTube e su tutte le principali piattaforme di podcast.
Ogni puntata di "Lo Sapevi che?" è un piccolo viaggio alla scoperta di qualcosa di straordinario. Si parte dal miele, alimento eterno sospeso tra chimica e mitologia, per poi scendere negli abissi insieme al polpo, creatura dagli incredibili tre cuori e dal sangue blu. Non mancano incursioni nel cuore pulsante di Parigi, dove la Torre Eiffel nasconde un sorprendente segreto di movimento. Si vola poi fino in Australia, nella città sotterranea di Coober Pedy, dove oltre 1600 persone vivono sotto la roccia per sfuggire al deserto, e si entra nei sogni, che di notte si divertono a confondere realtà e immaginazione.
Il viaggio prosegue tra matematica e letteratura, con la nascita dello zero, il numero che non esisteva, ma ha cambiato il mondo, e con Shakespeare, capace di reinventare la lingua inglese creando centinaia di parole nuove. C'è anche spazio per la tenerezza con la storia del cane che ha salvato i Mondiali del 1966, ritrovando la Coppa del Mondo rubata, e per l’infinito, con il viaggio della sonda Voyager 1, che dal 1977 porta un messaggio della Terra nello spazio profondo.
"Lo Sapevi che?" non è solo un podcast di curiosità: è un invito a rallentare, osservare e lasciarsi sorprendere. Ogni episodio è una finestra aperta su un dettaglio insolito, un frammento di conoscenza capace di ricordarci quanto il mondo sia vasto e pieno di segreti. In un'epoca dominata dalla fretta, concedersi cinque minuti di ascolto significa ritrovare il piacere della scoperta, allenare la curiosità e sorridere davanti a quelle storie che, per un istante, cambiano il modo in cui guardiamo la realtà.