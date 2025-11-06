"Lo Sapevi che?", il nuovo podcast che trasforma la curiosità in stupore

"Lo Sapevi che?" non è solo un podcast di curiosità: è un invito a rallentare, osservare e lasciarsi sorprendere. Ogni episodio è una finestra aperta su un dettaglio insolito, un frammento di conoscenza capace di ricordarci quanto il mondo sia vasto e pieno di segreti. In un'epoca dominata dalla fretta, concedersi cinque minuti di ascolto significa ritrovare il piacere della scoperta, allenare la curiosità e sorridere davanti a quelle storie che, per un istante, cambiano il modo in cui guardiamo la realtà.