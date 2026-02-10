Milano-Cortina, la doccia fredda degli affitti brevi: prezzi giù del 30% e prenotazioni al minimo

Secondo l'indagine di Altroconsumo condotta a fine gennaio 2026, i prezzi degli alloggi per un weekend olimpico di febbraio (due notti per due persone) si sono ridimensionati in media del 30% rispetto alla rilevazione di dicembre 2025. Il caso più eclatante è quello di Cortina, dove le tariffe sono crollate del 75%: da una media di 2.078 euro si è passati a poco più di 500 euro. Addirittura, ora si spende il 6% in meno rispetto a un normale weekend di gennaio, mentre prima il rincaro era del 261%. Anche in Valtellina il calo è stato importante: da quasi 1.700 euro a 720 euro. In Val di Fiemme e a Milano le riduzioni sono state più contenute, attestandosi rispettivamente a 453 euro e poco sopra i 300 euro per un weekend. Il costo medio complessivo di un weekend olimpico per due persone (comprendente viaggio, due notti di pernottamento e biglietti per le gare) è sceso dai 1.874 euro stimati a dicembre 2025 agli attuali 1.103 euro.