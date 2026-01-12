Dopo un 2025 da incorniciare, cosa attende mercati e investitori nel 2026

Tra i protagonisti, operazioni di mercato importanti: "Quella tra Mediobanca e Monte dei Paschi, le potenziali aggregazioni tra Unicredit e Bpm. Nel settore assicurativo, la battaglia intorno a Generali e il cambio di governance hanno portato il titolo verso i massimi".



Ma la vera sorpresa è arrivata dal settore della difesa. "Quest'anno è stato l'anno della difesa: quando a giugno la Presidente della Commissione europea von der Leyen ha indicato la possibilità di un programma di riarmo europeo, ha messo sotto i riflettori un settore che, per le questioni legate all'Ucraina e alle battaglie in Medio Oriente, si era già attivato negli ultimi due anni. Titoli come Iveco e Leonardo hanno più che raddoppiato le loro valutazioni".



Anche il settore energetico ha mantenuto performance positive: "Titoli come Eni, Enel, Snam, Saipem e Italgas hanno anche distribuito dividendi estremamente interessanti, in alcuni casi più competitivi dei titoli obbligazionari".