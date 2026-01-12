Auto elettriche, svolta Pechino-Bruxelles sulle e-car cinesi

Le offerte di impegno sui prezzi, ricorda l'Esecutivo europeo, sono soggette agli stessi criteri giuridici e la Commissione europea condurrà ogni valutazione in modo obiettivo ed equo, nel rispetto del principio di non discriminazione e in conformità con le norme del Wto. Il 29 ottobre 2024, la Commissione europea ha concluso un'indagine anti-sovvenzioni relativa alle importazioni di Bev dalla Cina, con l'imposizione di dazi compensativi definitivi compresi tra il 7,8% e il 35,3%. Parallelamente, e in uno spirito di dialogo, la Commissione e la Cina hanno esplorato soluzioni alternative, compatibili con le norme del Wto, che sarebbero efficaci nell'affrontare i problemi individuati dall'indagine. La pubblicazione del documento di orientamento fa seguito alle discussioni che la Commissione e il Ministero del Commercio cinese hanno avuto luogo durante l'indagine.