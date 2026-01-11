Redditi, Italia a due velocità: il divario Nord-Sud colpisce anche i lavoratori autonomi

È un'Italia divisa in due anche quella dei redditi, un'Italia dove, non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per gli autonomi il codice postale può davvero fare la differenza. È quanto emerge dall'analisi condotta da Isnec e Withub sui dati Inps relativi ai redditi medi di artigiani e commercianti che rivela un profondo divario geografico.



Clicca sulle diverse province per visualizzare i diversi redditi di artigiani e commercianti: