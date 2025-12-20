"AI Economy": quando l'intelligenza artificiale ridisegna le regole del capitalismo

Uno degli elementi distintivi del volume è proprio questa polifonia di voci. Paoletti ha convocato decine di esperti per offrire sguardi complementari sui diversi aspetti della rivoluzione algoritmica. Tra i contributi più rilevanti spiccano quelli di Stefano Quintarelli nella prefazione, che mette in guardia sui rischi della colonizzazione digitale europea, e di Oreste Pollicino nella postfazione. Sul fronte macroeconomico intervengono figure come Brunello Rosa sull'economia algoritmica e Marco Bentivogli sulla trasformazione del lavoro, mentre Guido Vetere affronta il tema cruciale delle disuguaglianze nell'accesso al potere computazionale. Nel campo dell'innovazione tecnologica troviamo le riflessioni di Giorgio Metta sulla ricerca guidata dall'IA e di Gregorio Piccoli sulle definizioni fondamentali dell'intelligenza artificiale. Contributi settoriali arrivano da esperti come Stefano Gatti per i servizi finanziari, Vincenzo Manzoni per la manifattura, Giacomo Grassi per la pubblica amministrazione e Daniele Stragapede per la sanità. Non mancano poi prospettive critiche come quelle di Monica Cerutti sull'etica algoritmica e di Cosimo Accoto sulle prospettive future. Questa coralità trasforma il libro in un osservatorio privilegiato dove teoria e pratica si intrecciano continuamente.