Italiani adulti ma non autonomi: 7 su 10 ricevono ancora aiuti dalla famiglia

Gli italiani tra i 35 e i 55 anni si dichiarano adulti, ma l'autonomia resta un traguardo incompiuto. Un recente sondaggio Moneyfarm condotto su un campione rappresentativo di 604 persone tra i 35 e i 55 anni, rivela che, nonostante il 96% del campione si percepisca come pienamente maturo, la dipendenza dalla famiglia di origine rimane una costante, sia sul piano economico che pratico. Una contraddizione che fotografa una generazione che ha raggiunto la maturità anagrafica, ma fatica a conquistare quella finanziaria.