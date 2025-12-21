Culle vuote, aziende chiuse: il crollo demografico ha cancellato 3.300 imprese per l'infanzia

L'inverno demografico italiano sta congelando interi comparti produttivi. Tra i più colpiti, quello dei prodotti per l'infanzia registra una vera e propria emorragia: in dieci anni sono scomparse 3.300 imprese, con perdite che nel manifatturiero toccano punte del 33%. Un tracollo che rispecchia fedelmente l'andamento delle nascite e ridisegna la geografia economica del Paese.