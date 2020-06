Oltre 37mila neomamme hanno abbandonato il posto di lavoro nel 2019

Sono 37.611 le lavoratrici neo-mamme che si sono dimesse nel 2019. I papà che hanno lasciato il posto sono stati 13.947. I dati sono quelli dell'Ispettorato che ogni anno fa un'attività di verifica per prevenire licenziamenti mascherati da dimissioni. In tutto, si legge nel Rapporto, sono stati emessi 51.558 provvedimenti, con un "leggero" incremento sul 2018 (+4%). "Come di consueto - si fa notare - la maggior parte ha riguardato le madri".