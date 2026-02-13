Tutti gli altri presidenti - Carlo Azeglio Ciampi ha avuto un rapporto diverso ma altrettanto significativo con lo sport. Durante il suo mandato valorizzò fortemente i simboli nazionali (dall’inno alla bandiera ) e lo sport divenne uno dei canali principali attraverso cui rilanciare il senso di identità italiana. Le vittorie sportive, per Ciampi, erano momenti di coesione civile, strumenti per rinsaldare l’unità del Paese. E' luii che rilancia l'Inno di Mameli, lo fa cantare negli stadi, insiste sull'orgoglio nazionale come valore repubblicano, non nazionalista. E purtroppo vide l'Italia perdere, il 2 luglio 2000, la finale degli Europei contro la Francia. Raggiunse comunque gli azzurri negli spogliatoi dello stadio di Rotterdam dopo la partita, li consolò e qualche giorno dopo li nominò Cavalieri della Repubblica. E Giogio Napolitano? Era un uomo totus politicus, i grandi eventi di questo tipo rappresentavano anzitutto occasioni diplomatiche, o comunque ne vedeva molto l'aspetto di politica estera e di peso dell'Italia nel concerto delle nazioni. Unità, disciplina, senso dello Stato. Quando l'Italia vince ai rigori nella finale di Berlino contro la Francia, nel 2006, Napolitano sottolinea come quella squadra rappresenti "l'Italia migliore". Giorgio Napolitano ha mantenuto un profilo più sobrio, coerente con il suo stile istituzionale, ma ha sempre riconosciuto il valore dello sport come elemento di prestigio internazionale e come fattore educativo. Meno enfasi emotiva rispetto a Pertini, più attenzione al ruolo dello sport nel sistema-Paese. Altri Presidenti, come Francesco Cossiga o Oscar Luigi Scalfaro, non hanno legato la loro immagine pubblica in modo particolare allo sport, pur partecipando agli appuntamenti istituzionali e riconoscendone l’importanza. Luigi Einaudi e Giovanni Gronchi ne riconobbero il valore educativo e sociale nell’Italia della ricostruzione; Antonio Segni e Giuseppe Saragat ne colsero la dimensione popolare e aggregativa negli anni del boom economico.