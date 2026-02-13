Spartachiadi, l'alternativa dell'Urss ai Giochi Olimpici

In occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 , gli atleti russi e bielorussi che si sono qualificati ai Giochi non gareggiano in rappresentanza dei propri Paesi, ma come " atleti neutrali individuali ", ovvero senza bandiera, inno e divise ufficiali. La loro partecipazione, inoltre, è limitata soltanto ad alcune discipline (sci nordico, pattinaggio di figura, freestyle, short track, sci alpinismo e pattinaggio velocità). Il motivo è riconducibile al ruolo che Russia e Bielorussia (con Minsk principale alleato di Mosca in Europa) hanno nel conflitto che ormai da quattro anni insanguina l'Ucraina.