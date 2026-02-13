Spartachiadi, l'alternativa dell'Urss ai Giochi Olimpici
La prima edizione delle "Olimpiadi rosse" fu nel 1928 e coinvolse milioni di atleti e cittadini sovietici
Francobollo commemorativo delle Spartachiadi del 1962 © Wikimedia Commons
In occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 , gli atleti russi e bielorussi che si sono qualificati ai Giochi non gareggiano in rappresentanza dei propri Paesi, ma come "atleti neutrali individuali ", ovvero senza bandiera, inno e divise ufficiali. La loro partecipazione, inoltre, è limitata soltanto ad alcune discipline (sci nordico, pattinaggio di figura, freestyle, short track, sci alpinismo e pattinaggio velocità). Il motivo è riconducibile al ruolo che Russia e Bielorussia (con Minsk principale alleato di Mosca in Europa) hanno nel conflitto che ormai da quattro anni insanguina l'Ucraina.
A partire dal 2022, i rapporti tra Europa e Russia si sono inevitabilmente incrinati e le tensioni sono palpabili anche quando si tratta delle Olimpiadi. Per Mosca, soprattutto in passato, partecipare ai Giochi Olimpici era quasi un tabù, un "disonore", essendo una competizione che incarnava gli odiati valori capitalistici occidentali. Per combatterli, nel 1928 venne organizzata la prima edizione delle Spartachiadi, le Olimpiadi "made in Urss", aperte a tutti i paesi comunisti.
© Wikimedia Commons
Locandina della prima Spartachiade, 1928
Origini delle Spartachiadi
Le "Olimpiadi rosse" erano la più grande manifestazione sportiva dell'Unione Sovietica alla quale potevano partecipare tutti, dagli sportivi amatoriali ai campioni di alto livello. Il nome era un omaggio a Spartaco, gladiatore romano di origini traccia che capeggiò nel I secolo aC una rivolta di schiavi (lui stesso lo era stato) contro la Repubblica romana, divenendo più tardi un simbolo del proletariato.
La prima edizione
Le prime Spartachiadi si svolsero a Mosca dall'11 al 23 agosto 1928 e in quell'occasione parteciparono circa 7mila atleti, numeri ad aumentare sensibilmente con il passare delle rassegne. Sospese durante la Seconda guerra mondiale, tornarono nel gennaio 1955, ma non più con la connotazione di "competizione internazionale", bensì di evento interno all'Unione Sovietica. Il motivo è da ricercare nella partecipazione dell'Urss ai Giochi di Helsinki del 1952 per rallentare le tensioni della guerra fredda. L'ultima edizione (la decima) si è svolta nel 1991, poco prima della dissoluzione dell'Urss.
Edizioni locali e settoriali
A partire dagli anni Cinquanta, vennero organizzate edizioni locali in varie zone dell'Unione Sovietica, come in Cecoslovacchia e in Albania. Non solo: vennero istituite anche le "Spartachiadi della Gioventù" e le "Spartachiadi dei Sindacati", con quest'ultime che sono sopravvissute al crollo dell'Urss e riproposte in diverse repubbliche post-sovietiche: Bielorussia, Ucraina e Uzbekistan, oltre (ovviamente) alla Russia.