Re Carlo e i principi Kate e William: la Pasqua dei reali inglesi tra tradizione e rifugio privato
Dai Windsor ai sovrani europei, festività divise tra riti ufficiali e fughe lontano dai riflettori per trascorrere il giorno di festa in famiglia
La Pasqua delle famiglie reali europee si divide sempre più tra tradizione e desiderio di riservatezza. E se da un lato i sovrani come Carlo e Camilla restano fedeli ai riti ufficiali e alla tradizione, dall'altro le nuove generazioni scelgono sempre più spesso di sottrarsi agli impegni pubblici per vivere le festività in forma privata.
I reali inglesi tra Windsor e Anmer Hall
In Regno Unito la tradizione non si tocca. Carlo III e Camilla parteciperanno alla funzione pasquale nella St George's Chapel, appuntamento simbolico per la monarchia britannica. Accanto a loro sono attesi anche il principe William insieme alla principessa Kate, che però dovrebbero ritagliarsi momenti di relax lontano dai riflettori nella residenza di campagna di Anmer Hall insieme ai figli. Una Pasqua quindi divisa tra dovere istituzionale e vita familiare, in perfetto equilibrio tra passato e presente.
In Spagna Letizia rompe le regole
Il cambiamento in Spagna è già realtà. Letizia Ortiz ha progressivamente smantellato la tradizione della Settimana Santa a Maiorca, trasformando la Pasqua in un momento strettamente privato. Di Felipe VI e della sua famiglia si sa pochissimo: l'unica certezza è che trascorreranno le festività insieme alle figlie Leonor e Sofia, lontano dall'attenzione pubblica. A mantenere vivo il legame con il passato resta, però, Sofia di Spagna, spesso presente a Maiorca con le figlie Elena e Cristina.
Tra rito e modernità
La Pasqua dei reali non è più solo un evento pubblico, ma un momento da vivere in equilibrio tra rappresentanza e vita privata. Se Carlo III resta il simbolo della continuità istituzionale, figure come Letizia Ortiz e i principi più giovani incarnano una monarchia che cambia, più attenta alla dimensione personale.