Il cambiamento in Spagna è già realtà. Letizia Ortiz ha progressivamente smantellato la tradizione della Settimana Santa a Maiorca, trasformando la Pasqua in un momento strettamente privato. Di Felipe VI e della sua famiglia si sa pochissimo: l'unica certezza è che trascorreranno le festività insieme alle figlie Leonor e Sofia, lontano dall'attenzione pubblica. A mantenere vivo il legame con il passato resta, però, Sofia di Spagna, spesso presente a Maiorca con le figlie Elena e Cristina.