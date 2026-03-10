Kate Middleton e la danza a piedi nudi tra rituali, tradizioni e benefici che non ti aspetti

il contatto con la terra invia al sistema nervoso un segnale di sicurezza di base: il ritmo e profondità di respirazione diventano più regolari, la frequenza cardiaca tende a stabilizzarsi e lo stress percepito cala. Quando la danza è libera, senza il vincolo delle scarpe, è capace di liberare anche dal giudizio: ampiezze, direzioni e velocità si modulano in modo organico e l’immaginazione si risveglia. È una forma di mindfulness in movimento: l’attenzione si focalizza sui punti d’appoggio, sul ritmo del respiro, sulle micro sensazioni della pianta del piede, e in tal modo favorisce concentrazione e benessere mentale.