Meghan Markle e il "grounding": perché stare a piedi scalzi fa bene

L'abitudine della duchessa di Sussex di mostrarsi senza scarpe rivelerebbe l'osservanza di una pratica wellness. In cosa consiste e quali sono i benefici
Meghan Markle a New York al Gala della Giornata mondiale della salute mentale e il "barefoot", la pratica di camminare a piedi nudi su cui si fonda anche il "grounding" © IPA/Istockphoto
Meghan Markle e le sue abitudini domestiche. La duchessa di Sussex, moglie del principe Harry, è un'amante del "barefoot", dello stare a piedi nudi in casa. Ha rivelato di accogliere così anche gli ospiti nella loro residenza da circa 4mila metri quadrati a Montecito, in California. Abitudine che - secondo lei - contribuisce a far sentire tutti a proprio agio e che si ricollega a una pratica wellness, il "grounding".
Meghan ha rivelato di essersi presentata a piedi nudi anche al principe William e quando ha incontrato per la prima volta la sua futura cognata, la principessa Kate Middleton: "Persino quando Will e Kate sono venuti a trovarmi per cena. Ricordo che indossavo jeans strappati ed ero a piedi nudi". Anche una sua foto su Instagram la ritrae all'aria aperta "barefoot" con sua figlia Lilibet, quattro anni. Così come diverse scene della serie tv che la vede protagonista, "With Love, Meghan", in cui compare senza scarpe mentre cucina o è intenta a praticare giardinaggio. Dietro questa consuetudine ci sarebbero inoltre ragioni legate al benessere, principio su cui si fonda il "grounding".
Si tratta di una tecnica di "radicamento", grounding in inglese, che serve a riconnettersi con il presente, il proprio corpo e le proprie emozioni. Si pratica attraverso esercizi che aiutano a ritrovare consapevolezza di sé e a calmare ansia e stress. Alcuni esercizi consistono nel percepire il peso del proprio corpo a terra, concentrarsi sulle sensazioni fisiche come il contatto con il suolo camminando scalzi sull'erba o sulla sabbia, respirare profondamente. Altre pratiche si focalizzano sull'interazione con l'ambiente circostante attraverso i sensi.
Della duchessa di Sussex il web è a conoscenza anche della sua dieta. Seguirebbe un regime alimentare bilanciato "flexitariano" (ovvero prevalentemente vegetariano ma che non esclude totalmente il consumo sporadico di carne, pesce e altri prodotti di origine animale), privo di glutine e vegano.