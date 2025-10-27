Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Beauty
PASSIONE "BAREFOOT"

Meghan Markle e il "grounding": perché stare a piedi scalzi fa bene

L'abitudine della duchessa di Sussex di mostrarsi senza scarpe rivelerebbe l'osservanza di una pratica wellness. In cosa consiste e quali sono i benefici

27 Ott 2025 - 19:24
Meghan Markle a New York al Gala della Giornata mondiale della salute mentale e il "barefoot", la pratica di camminare a piedi nudi su cui si fonda anche il "grounding" © IPA/Istockphoto

Meghan Markle a New York al Gala della Giornata mondiale della salute mentale e il "barefoot", la pratica di camminare a piedi nudi su cui si fonda anche il "grounding" © IPA/Istockphoto

Meghan Markle e le sue abitudini domestiche. La duchessa di Sussex, moglie del principe Harry, è un'amante del "barefoot", dello stare a piedi nudi in casa. Ha rivelato di accogliere così anche gli ospiti nella loro residenza da circa 4mila metri quadrati a Montecito, in California. Abitudine che - secondo lei - contribuisce a far sentire tutti a proprio agio e che si ricollega a una pratica wellness, il "grounding".

Leggi anche
Beyoncé Knowles, Meghan Markle ed Emily Ratajkowski: il "beauty secret" comune a tutte

Da Beyoncé a Meghan Markle: il segreto beauty delle star è low cost

Meghan Markle: la sua manicure con unghie portate corte e nuance naturali è un "must"

Meghan Markle, la sua manicure “Montecito” è di nuovo trendy

Meghan Markle e il "grounding"

 Meghan ha rivelato di essersi presentata a piedi nudi anche al principe William e quando ha incontrato per la prima volta la sua futura cognata, la principessa Kate Middleton: "Persino quando Will e Kate sono venuti a trovarmi per cena. Ricordo che indossavo jeans strappati ed ero a piedi nudi". Anche una sua foto su Instagram la ritrae all'aria aperta "barefoot" con sua figlia Lilibet, quattro anni. Così come diverse scene della serie tv che la vede protagonista, "With Love, Meghan", in cui compare senza scarpe mentre cucina o è intenta a praticare giardinaggio. Dietro questa consuetudine ci sarebbero inoltre ragioni legate al benessere, principio su cui si fonda il "grounding".  

Visualizza il post su Instagram
 

Il "grounding": che cos'è e perché fa bene

 Si tratta di una tecnica di "radicamento", grounding in inglese, che serve a riconnettersi con il presente, il proprio corpo e le proprie emozioni. Si pratica attraverso esercizi che aiutano a ritrovare consapevolezza di sé e a calmare ansia e stress. Alcuni esercizi consistono nel percepire il peso del proprio corpo a terra, concentrarsi sulle sensazioni fisiche come il contatto con il suolo camminando scalzi sull'erba o sulla sabbia, respirare profondamente. Altre pratiche si focalizzano sull'interazione con l'ambiente circostante attraverso i sensi.

Qual è la dieta di Meghan Markle?

 Della duchessa di Sussex il web è a conoscenza anche della sua dieta. Seguirebbe un regime alimentare bilanciato "flexitariano" (ovvero prevalentemente vegetariano ma che non esclude totalmente il consumo sporadico di carne, pesce e altri prodotti di origine animale), privo di glutine e vegano.

Leggi anche
Meghan Markle e due look Balenciaga primavera estate 2026, la prima collezione realizzata da Pierpaolo Piccioli

Balenciaga by Piccioli: debutto da rockstar con Meghan Markle in prima fila

Dwayne Johnson, il principe William, Jason Statham, Stanley Tucci

Be Bald Day, dal principe William a Dwayne Johnson: i calvi e sexy

meghan markle
piedi
piedi scalzi

Sullo stesso tema