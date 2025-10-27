Meghan Markle e il "grounding": perché stare a piedi scalzi fa bene

Meghan ha rivelato di essersi presentata a piedi nudi anche al principe William e quando ha incontrato per la prima volta la sua futura cognata, la principessa Kate Middleton: "Persino quando Will e Kate sono venuti a trovarmi per cena. Ricordo che indossavo jeans strappati ed ero a piedi nudi". Anche una sua foto su Instagram la ritrae all'aria aperta "barefoot" con sua figlia Lilibet, quattro anni. Così come diverse scene della serie tv che la vede protagonista, "With Love, Meghan", in cui compare senza scarpe mentre cucina o è intenta a praticare giardinaggio. Dietro questa consuetudine ci sarebbero inoltre ragioni legate al benessere, principio su cui si fonda il "grounding".