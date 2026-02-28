La risposta della Principessa è stata pronta e cortese. "Non posso firmare nulla, mi dispiace tanto. Posso stringerti la mano, però", avrebbe detto secondo i testimoni che hanno assistito alla scena. Il rifiuto, espresso con l’estrema delicatezza e i modi regali tipici della Principessa, non ha creato alcun imbarazzo. Anzi, i due si sono perfino abbracciati. Poco dopo, Kate si è allontanata per salutare altri presenti, ma è tornata sui suoi passi per concedere una fotografia con una bambina, presumibilmente la figlia dell’uomo, visto che è stato lui a immortalarle insieme.