Kate Middleton è davvero amata da tutti. Nonostante il recente scandalo che ha coinvolto l’ex Principe Andrea e scosso la Famiglia Reale, la Principessa del Galles continua a godere di largo consenso. Lo dimostra il curioso episodio legato al protocollo reale, durante la visita in Galles insieme al marito, il Principe William, in occasione della festa patronale di San Davide, che si celebrerà il primo marzo.
Per l’occasione, la Principessa del Galles, si è presentata elegantissima. Ad accoglierla, una folla calorosa e paziente, composta anche da molti bambini, incuranti della pioggia. Come ormai suo uso, Kate non si è sottratta al contatto diretto con le persone accorse per vederla. Si è fermata, ha sorriso, ha scambiato parole e stretto mani. Tra i presenti c’era anche un uomo di 44 anni che, dopo aver conversato brevemente con lei, le ha rivolto una semplice richiesta di stima: un autografo.
La risposta della Principessa è stata pronta e cortese. "Non posso firmare nulla, mi dispiace tanto. Posso stringerti la mano, però", avrebbe detto secondo i testimoni che hanno assistito alla scena. Il rifiuto, espresso con l’estrema delicatezza e i modi regali tipici della Principessa, non ha creato alcun imbarazzo. Anzi, i due si sono perfino abbracciati. Poco dopo, Kate si è allontanata per salutare altri presenti, ma è tornata sui suoi passi per concedere una fotografia con una bambina, presumibilmente la figlia dell’uomo, visto che è stato lui a immortalarle insieme.
Ma perché non può firmare autografi? Il protocollo reale della Famiglia Windsor è molto rigido. Il motivo del rifiuto non risiede in una scelta personale di Kate, infatti: secondo il severissimo protocollo di Corte, ai membri della Famiglia Reale è vietato firmare autografi. La ragione è legata alla tutela della firma, che potrebbe essere falsificata o utilizzata senza consenso, anche per fini illeciti.
Quello degli autografi non è, in realtà, l’unico divieto imposto dal protocollo reale. Anche gli abbracci, in teoria, sarebbero scoraggiati. Tuttavia, dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, questa consuetudine sembra essersi fatta più elastica, in nome di una Monarchia percepita come più vicina ai sudditi. E Kate si è subito mostrata felice di questa scelta.
Analogo discorso riguarda i selfie: formalmente proibiti, ma sempre più frequenti nella pratica. Kate Middleton accetta spesso di posare sorridente davanti agli smartphone dei presenti, dimostrando un approccio aperto e informale.
Tra rigidi protocolli e piccole grandi eccezioni, ancora una volta, Kate Middleton ha dimostrato di sapersi muovere con grazia e garbo anche nelle situazioni più "delicate".
