ACCANTO AL PRINCIPE WILLIAM

Bafta 2026, il ritorno di Kate Middleton: abito riciclato e beauty look da favola

Una creazione del 2019, gioielli appartenuti alle regine d'Inghilterra e onde vaporose: la mossa vincente nel pieno dello scandalo Andrea

22 Feb 2026 - 21:51
Il ritorno di Kate Middleton, al fianco del principe William,ai Bafta 2026 © IPA

Kate Middleton sul red carpet dei Bafta Awards 2026 ha fatto di nuovo centro. Sorridente e raggiante, la principessa del Galles è arrivata alla cerimonia di consegna degli Oscar del cinema britannico al fianco del marito, il principe William, nel mezzo di un momento delicatissimo e cruciale per la monarchia inglese, alle prese con lo scandalo legato all’arresto dell’ex principe Andrea, oggi solo Andrea Mountbatten-Windsor. 

Il ritorno di Kate Middleton ai Bafta 2026: dall’abito ai capelli, due mosse vincenti

 La principessa Catherine è tornata dopo tre anni di assenza a partecipare alla serata più prestigiosa in scena alla Royal Festival Hall di Londra. Ha scelto di indossare per questa occasione un abito del 2019 bicolor, nei toni del rosa, lungo e fluente, abbinato a una pochette bordeaux. Favoloso il beauty look: smokey eyes e, soprattutto, una cascata di morbide onde scolpite, suo signature look da sempre, ancora più vaporose del solito. Azzeccatissima anche la scelta dei gioielli di famiglia, a cominciare agli orecchini di diamanti chandelier appartenuti alla regina Elisabetta e al bracciale choker appartenuto alla regina Mary, oltre al suo anello di fidanzamento, l'iconico zaffiro da 12 carati, con taglio ovale, appartenuto alla suocera, la principessa Diana.

Bafta 2026, Kate Middleton e il principe William insieme sul red carpet

© IPA | Bafta 2026, l’arrivo di Kate Middleton e del principe William alla Royal Festival Hall di Londra
© IPA | Bafta 2026, l’arrivo di Kate Middleton e del principe William alla Royal Festival Hall di Londra
© IPA | Bafta 2026, l’arrivo di Kate Middleton e del principe William alla Royal Festival Hall di Londra

© IPA | Bafta 2026, l’arrivo di Kate Middleton e del principe William alla Royal Festival Hall di Londra

© IPA | Bafta 2026, l’arrivo di Kate Middleton e del principe William alla Royal Festival Hall di Londra

