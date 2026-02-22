Bafta 2026, il ritorno di Kate Middleton: abito riciclato e beauty look da favola

La principessa Catherine è tornata dopo tre anni di assenza a partecipare alla serata più prestigiosa in scena alla Royal Festival Hall di Londra. Ha scelto di indossare per questa occasione un abito del 2019 bicolor, nei toni del rosa, lungo e fluente, abbinato a una pochette bordeaux. Favoloso il beauty look: smokey eyes e, soprattutto, una cascata di morbide onde scolpite, suo signature look da sempre, ancora più vaporose del solito. Azzeccatissima anche la scelta dei gioielli di famiglia, a cominciare agli orecchini di diamanti chandelier appartenuti alla regina Elisabetta e al bracciale choker appartenuto alla regina Mary, oltre al suo anello di fidanzamento, l'iconico zaffiro da 12 carati, con taglio ovale, appartenuto alla suocera, la principessa Diana.