Il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, hanno scelto di trascorrere una Pasqua tranquilla e lontana dai protocolli della famiglia reale. Nella loro residenza di Montecito, in California, hanno passato dei momenti di svago insieme ai figli Archie, sei anni, e Lilibet, quattro anni, come dimostrato da un video caricato sul profilo Instagram della Duchessa del Sussex. Nonostante il suo status, Meghan non ha esitato a mostrarsi mentre nutriva le sue galline con delle verdure o raccoglieva le loro uova, il tutto indossando degli zoccoli. Come raccontato dalla stessa ex attrice, la cura del pollaio è uno dei momenti più appaganti delle sue giornate.