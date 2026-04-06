Harry e Meghan, i figli Archie e Lilibet tornano a mostrarsi in video
In occasione delle festività, la Duchessa del Sussex ha mostrato i due bambini intenti a giocare e a cercare le uova in giardino
© Da video
Il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, hanno scelto di trascorrere una Pasqua tranquilla e lontana dai protocolli della famiglia reale. Nella loro residenza di Montecito, in California, hanno passato dei momenti di svago insieme ai figli Archie, sei anni, e Lilibet, quattro anni, come dimostrato da un video caricato sul profilo Instagram della Duchessa del Sussex. Nonostante il suo status, Meghan non ha esitato a mostrarsi mentre nutriva le sue galline con delle verdure o raccoglieva le loro uova, il tutto indossando degli zoccoli. Come raccontato dalla stessa ex attrice, la cura del pollaio è uno dei momenti più appaganti delle sue giornate.
La crescita di Archie e Lilibet
Nel video viene dato anche spazio ai figli Archie e Lilibet, che appaiono molto cresciuti rispetto all'ultima apparizione. Entrambi sono più alti e sfoggiano i capelli color rame ereditati da Harry. Sono anche parecchio attivi, come dimostrato dalle corse fatte durante la ricerca delle uova di cioccolato e dei regali nascosti in giardino dai genitori. Riprendendoli sempre in modo tale da non mostrare i loro visi, Meghan ha filmato alcuni dei momenti più spensierati dei suoi figli, che dopo essere stati all'aperto per buona parte della giornata hanno anche trovato del tempo per decorare delle uova dentro casa.
Tra i regali di Pasqua che Harry e Meghan hanno acquistato per Archie e Lilibet non mancano neppure alcuni giochi classici. La Duchessa del Sussex, infatti, non ha mai nascosto di preferire le attività che stimolano la mente a prodotti elettronici come console, smartphone e tablet.
La lontananza dai rigidi protocolli della famiglia reale
La libertà che traspare dai video condivisi da Meghan è molto lontana dall'atmosfera spesso ingessata delle cerimonie ufficiali organizzate dalla famiglia reale inglese. Nella residenza di Montecito c'è tanto spazio per stare all'aperto e a contatto con la natura, grazie alla presenza di ampi giardini, un piccolo laghetto, alberi e vari animali, tra cui delle galline e un cane.
Mentre Harry e la sua famiglia hanno optato per una Pasqua tranquilla, nel Castello di Windsor si è svolta la tradizionale messa nella Cappella di San Giorgio, alla quale hanno preso parte vari membri della royal family. Oltre al re Carlo III e alla regina consorte Camilla c'erano anche il principe William, Kate Middleton e i loro tre figli George, Charlotte e Louis. Assenti invece l'ex principe Andrea e le sue figlie Beatrice ed Eugenia.