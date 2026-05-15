5x1000 Lega del Filo d'Oro: la firma gratuita che accompagna chi non vede e non sente

© Lega del Filo d'Oro
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La nuova campagna 5x1000 della Lega del Filo d'Oro con Neri Marcorè. Una firma gratuita per sostenere persone sordocieche e con pluridisabilità di tutta Italia
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"Vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5x1000, sì". È il messaggio scelto dalla Lega del Filo d'Oro per la sua nuova campagna, costruita attorno a un gesto semplice: apporre la propria firma e il codice fiscale 80003150424 nello spazio dedicato agli Enti del Terzo Settore della dichiarazione dei redditi. Una scelta che non comporta alcuna spesa aggiuntiva per il contribuente, ma che permette di destinare una quota dell'IRPEF - già dovuta - a chi opera ogni giorno accanto a persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale.
A guidare la nuova campagna è Neri Marcorè, testimonial di un progetto che, dal 1964, accompagna bambini, giovani e adulti con disabilità sensoriali, cognitive e motorie. Il suo volto compare sui materiali della comunicazione 2026, dai flyer alla guida digitale, a richiamare l'attenzione su una causa che la Lega del Filo d'Oro porta avanti oggi in 13 regioni italiane, con cinque Centri Residenziali — a Osimo, Lesmo, Modena, Molfetta e Termini Imerese — e sette Sedi Territoriali distribuite da Novara a Nuoro.
Tra le tante storie che la Fondazione racconta in questa campagna c'è quella di Chiara, oggi sei anni e iscritta alla scuola primaria. Nata a dicembre 2019, ha ricevuto una diagnosi di cecità nei primi mesi di vita; con il tempo sono emerse altre difficoltà nella comunicazione e nella relazione. La famiglia, residente in Puglia, ha trovato un primo riferimento nel Servizio Territoriale di Molfetta, da cui è iniziato il percorso che l'ha portata al Centro Nazionale di Osimo.
Lì, l'équipe interdisciplinare ha costruito intorno a lei un ambiente prevedibile, fatto di routine riconoscibili e di oggetti che anticipano le attività. I primi due segni che Chiara ha imparato sono stati "ancora" e "basta": due parole semplici, ma decisive, che le hanno permesso di iniziare a scegliere. Da lì il suo linguaggio si è ampliato e oggi Chiara comunica, partecipa, balla quando parte la musica.
I numeri raccontano il peso di questa firmhttps://www.legadelfilodoro.it/it/5x1000a: dal 2006, anno di introduzione della misura, la Lega del Filo d'Oro è passata da 2 a 5 Centri, da 6 a 13 (con la Sede di Nuoro che sta per aprire le sue porte) tra Sedi e Servizi Territoriali, e da 548 a 1.405 utenti seguiti, con un personale dedicato cresciuto da 263 a 654 professionisti. Concretamente, un 5x1000 destinato alla Fondazione contribuisce a mantenere gli alti standard qualitativi dei servizi educativo-riabilitativi, rafforzare la presenza della Lega del Filo d’Oro in tutta Italia - aggiungendo ulteriori Sedi Territoriali nelle regioni dove ancora non siamo presenti - e continuare a lavorare ad un progetto relativo alla realizzazione di un nuovo Centro Residenziale sul territorio nazionale.
Per destinare il 5x1000 alla Lega del Filo d'Oro è sufficiente, nel Modello 730, nel Modello Redditi o nella Certificazione Unica, firmare il riquadro "Sostegno degli Enti del Terzo Settore" e indicare il codice fiscale 80003150424. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 5x1000.legadelfilodoro.it.