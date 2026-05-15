5x1000 Lega del Filo d'Oro: la firma gratuita che accompagna chi non vede e non sente

Lì, l'équipe interdisciplinare ha costruito intorno a lei un ambiente prevedibile, fatto di routine riconoscibili e di oggetti che anticipano le attività. I primi due segni che Chiara ha imparato sono stati "ancora" e "basta": due parole semplici, ma decisive, che le hanno permesso di iniziare a scegliere. Da lì il suo linguaggio si è ampliato e oggi Chiara comunica, partecipa, balla quando parte la musica.