Brooklyn Beckham, con le sue prese di posizione social contro David e Victoria, ha colpito proprio lì: l'immagine granitica della famiglia-modello. Come se il conflitto privato dovesse per forza diventare pubblico, perché pubblico è sempre stato tutto il resto. "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. La narrazione secondo cui mia moglie mi controlla è completamente falsa. Al contrario, sono stato controllato dai miei genitori per gran parte della mia vita, ora sto facendo valere i miei diritti" ha raccontato senza mezzi termini.