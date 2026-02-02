Da Brooklyn Beckham al principe Harry, ecco perché i figli famosi scelgono la ribellione
Dietro la rottura con la propria famiglia c''è spesso il bisogno di tagliare un legame con nomi troppo ingombranti
© Tgcom24
Nascere con un cognome importante non significa solo partire avvantaggiati, ma anche crescere sotto i riflettori. Prima ancora di capire chi sei, qualcun altro ha già deciso cosa rappresenti. Il cognome diventa una promessa, la famiglia un'istituzione, l'infanzia un addestramento a diventare ciò che la gente si aspetta. In questo spazio stretto, l'identità non si costruisce: si difende. E la ribellione, più che una scelta, diventa una strategia di sopravvivenza.
Il peso di un cognome e di una narrazione già scritta
Dal punto di vista sociologico, nascere in una famiglia famosa significa crescere dentro una narrazione predefinita. Non sei solo un figlio: sei un'eredità, un'estensione del brand familiare, una promessa da mantenere. Ogni gesto viene letto, interpretato, giudicato. E quando l'identità personale fatica a emergere, la ribellione diventa una scorciatoia potente per dire: io non sono voi.
Brooklyn Beckham, con le sue prese di posizione social contro David e Victoria, ha colpito proprio lì: l'immagine granitica della famiglia-modello. Come se il conflitto privato dovesse per forza diventare pubblico, perché pubblico è sempre stato tutto il resto. "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. La narrazione secondo cui mia moglie mi controlla è completamente falsa. Al contrario, sono stato controllato dai miei genitori per gran parte della mia vita, ora sto facendo valere i miei diritti" ha raccontato senza mezzi termini.
Con modalità diverse anche il principe Harry, cresciuto in una monarchia che non ammette deviazioni, ha deciso di lasciare i doveri reali per le pressioni esercitate dai media e dai Windsor sulla moglie Meghan Markle. I Duchi del Sussex sono andati in California dove si sono costruiti una nuova vita. Crescono i loro figli Archie e Lilibet nell'anonimato ed esercitano il controllo sulla narrazione che li riguarda.
Educazione rigida, genitori assenti (o troppo presenti)
Molti di questi figli ribelli raccontano infanzie segnate da regole inflessibili o, all'opposto, da assenze difficili da colmare. Padri presi dalla carriera, madri ingabbiate in ruoli pubblici, affetto delegato a tate e protocolli. In questo vuoto emotivo, la trasgressione diventa linguaggio.
Angelina Jolie lo ha raccontato senza filtri: una giovinezza eccessiva come risposta a un padre distante e a una famiglia spezzata. Droghe, amori turbolenti, scelte radicali. Non semplice autodistruzione, ma una ricerca disperata di confini, di attenzione, di senso. Lo stesso schema si ritrova in altre storie hollywoodiane, dove il successo dei genitori fa spesso rima con solitudine domestica.
Ribellarsi come mezzo per esistere
In Europa il copione non cambia. Le sorelle De André hanno più volte parlato di un padre geniale ma emotivamente lontano. Lapo Elkann ha incarnato, per anni, l'anti-Avvocato: eccessi, scandali, una vita fuori dagli schemi sabaudi. Anche qui, la ribellione come tentativo di uscire dall'ombra di un mito ingombrante.
Figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari, Achille Costacurta ha scelto una rottura frontale con l'immagine della famiglia perfetta: esposizione sui social, racconti espliciti di disagio personale, uso di droghe e conflitti familiari dichiarati pubblicamente. La sua iper-visibilità è diventata un modo per prendere parola su sé stesso, anche a costo di scandalizzare e mettere in crisi la narrazione rassicurante costruita attorno ai genitori.
E poi ci sono le eredi milionarie che hanno scelto consapevolmente la visibilità, contro ogni regola di discrezione familiare. Paris Hilton ed Elettra Lamborghini hanno trasformato ciò che doveva restare privato in un palcoscenico. Non una fuga, ma una riappropriazione: usare il cognome non come gabbia, ma come trampolino.
Nata dentro una delle dinastie più potenti e discrete d'America, ha scelto di sabotarne il codice principale: la riservatezza. Party, scandali, reality e iper esposizione mediatica sono stati a lungo letti come superficialità, ma hanno funzionato come una presa di controllo dell'immagine. Trasformando se stessa in personaggio pop, Paris Hilton ha ribaltato il ruolo di "ereditiera silenziosa", usando la visibilità come forma di autonomia e, col tempo, come leva imprenditoriale.
Erede di una delle famiglie più riservate dell’imprenditoria italiana, Elettra Lamborghini ha trasformato il suo importante cognome in un brand pop, scegliendo reality, musica e social come spazio di affermazione. Ostentazione, autoironia e sovraesposizione non come perdita di controllo, ma come strategia consapevole.
Dire "no" come atto identitario
Il filo rosso che unisce questi figli ribelli è il bisogno di affermazione. Dire "no" ai valori di riferimento, ai modelli imposti, alle aspettative ereditate. Un "no" che spesso viene letto come scandalo, ma che è anche un gesto profondamente umano. Perché crescere famosi non significa crescere liberi. E a volte, per diventarlo davvero, bisogna rompere qualcosa. Anche e soprattutto l'immagine di famiglia perfetta.