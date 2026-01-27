Achille Costacurta lascia il ritiro spirituale in India: "Tredici ore di meditazione al giorno, non ho resistito"

Sono passati solo sei giorni da quando Achille Costacurta aveva annunciato ai propri follower di aver intrapreso un percorso di meditazione in India. Il morale era alto: per il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta quell'avventura era una pausa per ritrovare se stesso, per ricaricare le pile e staccare dal flusso digitale quotidiano. Ma le regole troppo rigide lo hanno fatto desistere. E ha lasciato. A comunicarlo lo stesso 21enne sui social: "Ragazzi, non ho resistito. Dopo 70 ore ho preferito andare via".