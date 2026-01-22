Achille Costacurta si prende una pausa dai social: "Vado in India per un ritiro"
Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta intraprende un percorso di meditazione
Un annuncio inaspettato: Achille Costacurta ha pubblicato su Instagram una storia in cui spiega ai follower che per dieci giorni starà lontano da telefono e altre distrazioni per intraprendere un percorso di meditazione in India. Una pausa per ritrovare sé stesso e staccare dal flusso digitale quotidiano. Il ritiro prevede regole molto rigide: "no telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure", ha scritto Achille.
Non è, però, il suo primo viaggio in solitaria: già qualche settimana fa era partito per l'Australia, dove ha anche seguito gli Australian Open. A Verissimo, la madre Martina ha raccontato di essere preoccupata per il lungo periodo di distanza, senza però perdere la fiducia nel figlio.