Un annuncio inaspettato: Achille Costacurta ha pubblicato su Instagram una storia in cui spiega ai follower che per dieci giorni starà lontano da telefono e altre distrazioni per intraprendere un percorso di meditazione in India. Una pausa per ritrovare sé stesso e staccare dal flusso digitale quotidiano. Il ritiro prevede regole molto rigide: "no telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure", ha scritto Achille.