Achille Costacurta e il fardello dei figli Vip: quanto pesa crescere nell’ombra dei riflettori

Non solo Achille Costacurta- Asia Argento, figlia del regista Dario Argento e a sua volta madre di Anna Lou Castoldi, ha raccontato più volte le difficoltà vissute crescendo in un ambiente artistico complesso, segnato da traumi familiari, dipendenze e aspettative gigantesche. Anche la figlia, Anna Lou, ha parlato della fatica di vivere sotto una doppia eredità ingombrante e di crescere mentre la propria vita privata diventa un fatto di pubblico interesse. Anche Yari Carrisi, figlio di Albano e Romina Power, ha parlato più volte dell’impatto della notorietà dei genitori sulla sua serenità, soprattutto negli anni in cui la vicenda familiare (compresa la scomparsa della sorella Yleni) è stata trattata come un romanzo nazionale. Un dolore privato che, per la sua famiglia, non è mai stato davvero privato. E nel panorama internazionale il senso di disagio dei figli Vip è lo stesso. Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, Paris ha condiviso la sua battaglia con depressione, tentativi di suicidio, ansia, isolamento. Crescere con uno dei personaggi più famosi della storia moderna significa non avere mai un momento di normalità, nemmeno da bambini. Il suo percorso di cura e di consapevolezza è oggi un esempio di resilienza. Anche Hopper e Dylan Penn, figli di Sean Penn e Robin Wright, hanno rivelato quanto l’infanzia nella “fabbrica dei sogni” possa generare instabilità. Hopper, in particolare, ha parlato della sua lotta con la dipendenza da metanfetamine e della difficoltà di crescere con genitori famosi e spesso occupati. Così come Guillaume Depardieu, figlio di Gérard Depardieu, ha parlato apertamente del rapporto conflittuale col padre, dei suoi problemi con droga, alcol, rabbia e autodistruzione. La sua morte prematura è stata letta come il risultato di una vita segnata dal peso schiacciante di un cognome troppo grande e da ferite mai guarite.