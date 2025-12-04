Achille Costacurta, la difficile storia del figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta

Achille Costacurta sarà ospite di "Verissimo" domenica 7 dicembre. L'unico figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ha una storia delicata che lo ha portato a occupare, suo malgrado, le pagine di quotidiani e siti web. Nato dal matrimonio tra l'ex difensore del Milan e l'ex Miss Italia 21 anni fa, Achille Costacurta ha avuto un'adolescenza complicata, buia, di cui ha parlato più volte e che ha provato a superare anche con l'aiuto dei suoi genitori. A soli 15 anni è stato arrestato e poco dopo ha tentato di togliersi la vita nel centro penale in cui si trovava. Inoltre, è stato sottoposto a 7 trattamenti sanitari obbligatori (TSO). Dopo aver trascorso alcuni mesi in Svizzera, è pronto oggi a riprendere in mano la propria vita.