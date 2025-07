Achille Costacurta: "Lontano da droghe ed errori, sogno un centro per ragazzi con sindrome di Down"

Arrivato in Sicilia a febbraio, "perché avevo bisogno di cambiare aria, Milano mi metteva ansia", il ragazzo ha trovato a Mondello un’accoglienza che lo ha spiazzato: "Bar Galatea. Sono appena arrivato. Chiedo informazioni sul supermercato. "Se vuoi ti diamo le chiavi del furgone per andare a fare la spesa". Cose che a Milano non mi sono mai capitate”, ricorda del suo primo giorno sull'isola. La Sicilia gli ha offerto non solo ospitalità, ma anche momenti di leggerezza: dalle passeggiate a Monte Pellegrino per incontrare l’eremita, alle domeniche in curva nord a tifare Palermo, fino ai bagni fuori stagione a Mondello, che descrive come “niente da invidiare alle Maldive”.