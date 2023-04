Achille Costacurta, dopo la denuncia chiede scusa alla polizia di Stato

La vicenda

Achille era stato denunciato a piede libero martedì sera per resistenza a pubblico ufficiale dopo un pugno a un vigile, sferrato all'agente della polizia municipale mentre il 18enne era a bordo di un taxi. Secondo quanto ricostruito, il giovane era salito a bordo dell'auto in zona Tortona, ma il conducente si era presto avvicinato a una pattuglia di polizia, spaventato perché il passeggero avrebbe cominciato ad agitarsi in auto. Dopo l'intervento dei vigili, Achille Costacurta è stato portato all'Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale di via Custodi e il padre Alessandro è arrivata all'alba del giorno dopo per riportarlo a casa.