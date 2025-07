La bellezza di Martina Colombari è naturale perché la ex Miss Italia ha detto no alla chirurgia estetica. “Non sono contraria, però non vedi mai interventi migliorativi, vedi sempre qualcosa che degenera un volto e quindi non vedo perché andarlo a peggiorare. Io faccio le vitamine, cose non profonde, anche perché, se inizio a farlo a 50 anni, a 70 cosa faccio? Cambiano i connotati senza restituirti la bellezza che avevi, ma soprattutto diventi standard e io ho sempre odiato l’omologazione” aveva spiegato in un’intervista.