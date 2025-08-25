Elettra Lamborghini: "Prima troppo grassa, adesso troppo magra: delle critiche me ne frego"

Anche perché a dispetto della sua immagine frivola e leggera, Elettra è una persona estremamente quadrata e con i piedi per terra. "Ho due palle così, scusate l'espressione - sottolinea -. Sono strutturata e molto rigida, purtroppo. Papà e mamma mi hanno lasciata libera, io sarei una madre severa. A parte l'adolescenza, quando non sai quello che vuoi, io sono all'antica: credo nei valori. Vorrei avere un figlio con il mio carattere". Figlio che al momento, dopo cinque anni di matrimonio, pare non essere ancora in cantiere. "Arriverà quando sarà il momento giusto - afferma -. Non mi sono data una scadenza".