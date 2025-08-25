Elettra Lamborghini: "Prima troppo grassa, adesso troppo magra: delle critiche me ne frego"

La cantante racconta in una intervista a "Repubblica" come nella vita sia più "quadrata" di come appaia sul palco
Elettra Lamborghini ha passato un'estate di tutto relax. Mentre il suo singolo in spagnolo "Castigo", che di fatto ha inaugurato il suo nuovo percorso internazionale, si è goduta le vacanze con suo marito, il dj Afrojack. Mentre davanti a sé ha una stagione televisiva che la vedrà alle prese con nuovi impegni. Ma intanto a far discutere c'è qualcosa che per Elettra è sempre stato al centro dell'attenzione: il suo corpo.Ci sono stati diversi commenti sul suo dimagrimento ma lei tira dritta per la sua strada. "Me ne sono fregata - dice in una intervista "La Repubblica" -. Per la gente prima ero grassa, adesso troppo magra. Per altri prima stavo meglio, ora sto peggio. Sto bene. È una questione di disciplina".
La cantante spiega come ha fatto a perdere i chili (per lei) di troppo e a mettersi in forma. "Ci ho messo un anno e mezzo! - spiega -. Come ho fatto? Nell'unico modo: ho chiuso la bocca. E mi sono allenata. Faccio la mia porca figura".
Anche perché a dispetto della sua immagine frivola e leggera, Elettra è una persona estremamente quadrata e con i piedi per terra. "Ho due palle così, scusate l'espressione - sottolinea -. Sono strutturata e molto rigida, purtroppo. Papà e mamma mi hanno lasciata libera, io sarei una madre severa. A parte l'adolescenza, quando non sai quello che vuoi, io sono all'antica: credo nei valori. Vorrei avere un figlio con il mio carattere". Figlio che al momento, dopo cinque anni di matrimonio, pare non essere ancora in cantiere. "Arriverà quando sarà il momento giusto - afferma -. Non mi sono data una scadenza".
