Per quanto riguarda Elettra Lamborghini, invece, è stata ufficializzato nelle settimane scorse che Universal Music México si occuperà della pubblicazione dei prossimi progetti in lingua spagnola e inglese. "Sono sette estati che esco con tormentoni, e sentivo di voler dare un cambio - scrive sui social Elettra Lamborghini - Posso finalmente esprimere la musica che più mi piace fare… Avevo delle canzoni italiane molto carine ''in saccoccia', ma sentivo che le avrei probabilmente sprecate, non potendo dare loro – e a voi – l’attenzione che meritano. Chi mi conosce sa quanto ci tengo: le mie canzoni sono come delle bambine per me. Quando mi è stata proposta Castigo, me ne sono innamorata subito e l’ho sentita immediatamente mia. Per questo, quest’estate sarò presente con questo featuring!".