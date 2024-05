Elettra Lamborghini: "Ho paura di mettere al mondo un figlio, adottarlo invece significa salvarlo"

"Il mondo mi fa paura in questo periodo, non so se me la sento di mettere al mondo un figlio. Adottare un bambino mi dà l'idea invece di salvarlo". A qualche giorno dal suo trentesimo compleanno, Elettra Lamborghini torna a "Verissimo" per parlare di sé e dei propri desideri.

A partire dalla possibilità di intraprendere, un domani, il percorso dell'adozione: "È un tema per cui mi batto molto e continuerò a battermi, indipendentemente se un giorno lo faccia oppure no".

"Posso comunque avere figli, non ho problemi di salute", precisa la canta, sposata con il disc jockey olandese Afrojack (pseudonimo di Nick van de Wall) dal settembre 2020.