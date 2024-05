BigMama vittima di bullismo: "Da ragazza mi hanno tirato le pietre"

"A 13 anni dei coetanei mi hanno tirato le pietre". Ospite a "Verissimo" per presentare il suo libro "Cento occhi", pubblicato da Rizzoli il 14 maggio, BigMama ricorda un terribile episodio di bullismo.

"In quell'occasione, la mia risposta è stata sprofondare nell'odio verso me stessa. Pensavo che la colpa fosse mia: non erano gli altri cattivi, ero io che lo meritavo", spiega a Silvia Toffanin la rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo, a cui ha partecipato con il singolo "La rabbia non ti basta".

"Non ho trovato neanche il coraggio di dirlo ai miei genitori perché mi sentivo in colpa. Dirgli una cosa del genere li avrebbe solo fatti stare male e questo mi distruggeva", continua BigMama, aggiungendo che spesso è dal brutto che nasce il bello. "Quel giorno mi sono chiusa in camera e ho scritto il mio primo pezzo".