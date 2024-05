Manila Nazzaro e Stefano Oradei a pochi giorni dal matrimonio: "Stiamo vivendo una favola, ora sogniamo un figlio"

"Stiamo ancora vivendo in una favola". Ospiti a "Verissimo", dove hanno mostrato in esclusiva le immagini del loro matrimonio, Manila Nazzaro e Stefano Oradei raccontano le emozioni del loro giorno più bello e parlano dei desideri per il futuro.

"Il sogno più grande sarebbe allargare la famiglia, se Dio vorrà, se la vita ci sarà questo dono", spiega l'ex Miss Italia, dicendosi fiduciosa nonostante i suoi 46 anni. "Per quel che mi riguarda è già accaduto l'impensabile. Mio padre dice 'nulla è impossibile, tutto è possibile', quindi voglio crederci. Non smetto di sognare".

"Sarebbe meraviglioso, un vero e proprio sogno", le fa eco il neo marito, di sei anni più giovane.