Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, fuga di lusso nel rifugio delle star
Tra baci romantici e un brindisi con il vino più caro del mondo, la coppia sceglie Montecito per staccare la spina dalle tensioni familiari
Dopo giorni di polemiche e gossip che hanno travolto le rispettive famiglie, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno trovato il loro angolo di evasione nel celebre San Ysidro Ranch, a Montecito, California. Tra panorami mozzafiato, portate gourmet e gesti affettuosi, la coppia ha sorseggiato una bottiglia di vino dal prezzo da capogiro, considerato il più caro del mondo, 19.500 euro.
Il San Ysidro Ranch, da decenni rifugio privilegiato di celebrità e personaggi storici come Audrey Hepburn, Winston Churchill e i Kennedy, è diventato lo scenario perfetto per un momento di relax lontano dal clamore mediatico. Situato vicino alla residenza di Harry e Meghan Markle, il resort permette soggiorni esclusivi che superano facilmente i 2.000 euro a notte, ma per Brooklyn e Nicola il prezzo sembra un dettaglio secondario: secondo fonti vicine alla famiglia Peltz, Nicola riceverebbe dal padre, il magnate miliardario Nelson Peltz, una "paghetta" mensile superiore a un milione di euro.
Patrimonio della moglie Nicola Peltz
Con un patrimonio stimato intorno a 1,6 miliardi di euro, Peltz supera di gran lunga quello dei Beckham, stimato in circa 569 milioni, e questo si riflette nello stile di vita della coppia, tra vacanze da sogno e progetti professionali già all'orizzonte come il libro in arrivo firmato Brooklyn.