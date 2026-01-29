Dopo giorni di polemiche e gossip che hanno travolto le rispettive famiglie, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno trovato il loro angolo di evasione nel celebre San Ysidro Ranch, a Montecito, California. Tra panorami mozzafiato, portate gourmet e gesti affettuosi, la coppia ha sorseggiato una bottiglia di vino dal prezzo da capogiro, considerato il più caro del mondo, 19.500 euro.