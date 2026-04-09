Smartphone banditi anche dalle università: ma la “gabbia” è volontaria e virtuale

La prima università in Europa ad adottare strutturalmente questo sistema è un ateneo italiano: la Luiss Guido Carli di Roma - Violati si è laureata e ha sviluppato il suo progetto proprio presso l’ateneo capitolino - che ha disseminato un centinaio di postazioni nei propri spazi, facendone un vero e proprio manifesto di benessere digitale. Un esperimento pionieristico che sta rapidamente facendo proseliti.