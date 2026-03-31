Social, Big tech nel mirino: l'Austria valuta un divieto per gli under 14, piovono cause (e sanzioni) da Australia e Indonesia

È un fiume in piena quello che si sta riversando contro i giganti dei social media nelle ultime settimane, dopo che i governi e le autorità giudiziarie hanno iniziato a spalancare le dighe che finora avevano permesso alle Big Tech di agire pressoché indisturbate. Il tema centrale, e delicatissimo, è sempre quello dei minori. Negli Usa due sentenze hanno di fatto certificato che gli algoritmi dei social creano dipendenza nei più piccoli. In Italia si ragiona su una proposta di legge che limiti l'influenza algoritmica, in Francia la discussione è già a uno stato avanzato. In Austria - è notizia delle ultime ore - il governo ha avviato l'iter per bloccare l'accesso ai social per i minori di 14 anni. Mentre in Australia e Indonesia, all'avanguardia rispetto ai divieti, gli esecutivi stanno puntando il dito conto a Meta e Google accusandoli di non aver rispettato le restrizioni imposte.