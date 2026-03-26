Social alla sbarra, per i giudici Usa creano dipendenza... ma l'algoritmo è intoccabile

Negli Usa vige un principio fondamentale: sentenza fa giurisprudenza. Negli ultimissimi giorni le sentenze sono addirittura state due. La prima, quella in California, in cui una giovane 20enne è riuscita a dimostrare i danni fisici e psicologici che la dipendenza da YouTube e Instagram le hanno causato. La seconda, in New Mexico, in cui una giuria ha scritto nero su bianco che Meta ha "consapevolmente danneggiato la salute mentale dei bambini", dando la priorità ai suoi profitti. In termini numerici? Sono 6 milioni di dollari alla giovane losangelina, per l'altra 375 milioni di sanzione. Bruscoli se si conta che solo Meta macina 201 miliardi di dollari ogni anno.