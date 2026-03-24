Usa, giuria New Mexico: "Meta non ha protetto i minori dai predatori sessuali"

Una giuria ha stabilito che Meta ha violato la legge del New Mexico in un caso che accusava l'azienda di non avere avvertito gli utenti dei pericoli derivanti dalle sue piattaforme e di non avere protetto i minori dai predatori sessuali. Il procuratore generale del New Mexico, Raúl Torrez, aveva fatto causa a Meta nel 2023 per aver presumibilmente creato un "terreno fertile" per i predatori di minori su Facebook e Instagram. Ora, l'azienda rischia di dover pagare 375 milioni di dollari a titolo di risarcimento danni. Una fase successiva del procedimento, che verrà presentata direttamente al giudice, potrebbe inoltre costringere Meta ad apportare modifiche alle proprie piattaforme.