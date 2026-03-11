WhatsApp apre agli under 13 con account gestiti dal genitore

"Quando ci accorgiamo che un utente ha meno di 13 anni, blocchiamo l'account e gli chiediamo di collegarsi a un genitore o tutore per continuare a utilizzare WhatsApp", aggiunge. "I genitori dovranno posizionare il telefono acquistato per il minore accanto al loro e collegarli - spiega la società. Dopo la configurazione, questi account sono controllati dal genitore o dal tutore che potrà decidere chi può contattare l'account e in quali gruppi è possibile entrare. Inoltre, i genitori possono controllare le richieste di messaggi da parte di contatti sconosciuti e gestire le impostazioni sulla privacy dell'account".